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نادى الشمس يكرم أحمد الجندى بمناسبة إنجاز طوكيو

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نادى الشمس يكرم أحمد الجندى بمناسبة إنجاز طوكيو نادى الشمس يكرم أحمد الجندى بمناسبة إنجاز طوكيو

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قرر مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد تكريم البطل أحمد الجندى صاحب فضية الخماسي الحديث في الاوليمبياد بمناسبة الإنجاز الذي حققة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

ووصل الجندى مساء اليوم مع الفوج الأخير للبعثة التي شاركت في اوليمبياد طوكيو وتم تخصيص اتوبيس للبطل على غرار الاحتفال الذي تم لباقي أبطال الحاصلين على مداليات في اوليمبياد طوكيو.

وحرص اعداد من أعضاء نادى الشمس وأعضاء مجلس إدارة النادى بجانب أقارب وأصدقاء البطل علىاستقباله في المطار والاحتفال بانجازة التاريخي يعد نجاحة في الفوز لأول ميدالية للخماسي الحديث في الدورات الاوليمبية.

المصرى اليوم

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