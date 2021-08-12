«زفة» خاصة للبطل احمد الجندى صاحب فضية الخماسي الحديث فى الاوليمبياد

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عقب مغادرة اتوبيس فريال اشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية في اوليمبياد طوكيو، خرج البطل احمد الجندى صاحب فضية الخماسي الحديث في الاوليمبياد من صالة كبار الزوار بالمطار عقب استقباله من اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسؤولة إتحاد الخماسي بجانب عدد من الشخصيات الرياضية وعزفت الموسيقى وإذاعة الأغانى الوطنية احتفالا بالبطل الذي سجل اول ميدالية للخماسي الحديث في الدورات الاوليمبية.

وعبر البطل المصرى عن سعادتة الكبير بالاستقبال التاريخي والذى وصفة باعظم تقدير على انجازة في دورة طوكيو ووعد بمواصلة مسيرة التألق في المحافل الدولية اوليمبياد باريس المقبل لرفع علم مصر عاليا.