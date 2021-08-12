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أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالصور النمطية التي تعتبر روسيا شهيرة بها، كمشروب الفودكا والدببة، قائلا من باب الممازحة، إن الدببة في روسيا تتمتع بحرية أكبر من الهنود في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال كيف يمكن تغيير موقف العالم والروس أنفسهم الذين ينظرون تجاه «عناصر الثقافة الروسية التقليدية» بسخرية، قال لافروف:

«الحمد لله أن مثل هذه الرموز موجودة لدينا؛ الناس غالبا ما ينظرون إلينا كوننا ليس إلا بلدا لآلة بالالايكا [آلة العود الروسية]، ومشروب الفودكا؛ إلا أن هذا أولا، يعد بمثابة علامة مرح، والتعبير عن موقف طيب تجاه الحياة؛ أما الدببة هي علامة على موقفنا الصديق تجاه الطبيعة».

وأضاف خلال كلمة في مجمع تافريدا للفنون «يبدو لي أنه من الأفضل بكثير أن يثير هذا الأمر مشاعر إيجابية وابتسامات بدلا من الارتباطات التي يثيرها مثل هذا الرمز للولايات المتحدة؛ الهنود- مصيرهم أسوأ بما لا يقاس مع مصير الدببة الروسية، حيث أنهم يقيمون في مستوطنات مغلقة أقيمت خصيصا لسكان هذه الأراضي الأصليين. أما الدببة الروسية فتجوب جميع أنحاء البلاد».

وخلص لافروف إلى أن مثل هذه الرموز لها أصول في داخل «الحياة ذاتها» و«هي لا تحتاج لاتخاذ قرار، ولا عقد اجتماع سري لقيادة الإمبراطورية الروسية، ولا اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي».