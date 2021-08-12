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أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورا

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أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورا أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورا

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورا.

ونشرت السفارة الأمريكية في كابول، إشعارا عبر موقعها الإلكتروني، طالبت فيه رعاياها بمغادرة أفغانستان على الفور، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت السفارة، أنه يمكن لرعاياها المغادرة باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وذلك وسط زحف حركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في )، المتسارع في أنحاء البلاد.

تستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

المصرى اليوم

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