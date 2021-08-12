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طرح النجم محمد حماقي ثاني أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني»، والتي تحمل اسم «لو هتسيب»، على شكل رسوم متحركة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وهي أغنية رومانسية درامية.

تقول كلمات الأغنية: «حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات.. وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها.. ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها.. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي وليه يعني.. وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني طب اقنعني.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك.. علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني».

كان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.