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الرئيس التونسي يعفي والي بنزرت من مهمته

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الرئيس التونسي يعفي والي بنزرت من مهمته الرئيس التونسي يعفي والي بنزرت من مهمته

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء والي بنزرت محمد قويدر وتعيين سمير عبد اللاوي واليا جديدا على بنزرت، وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي الوقت نفسه ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس قصر قرطاج، اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وذلك بحضور رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية.

واطلع الرئيس التونسي، على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق في تونس والتي شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضرّرة.

المصرى اليوم

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