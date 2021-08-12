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بالفيدو .. لوكاكو يعود إلى تشيلسي

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بالفيدو .. لوكاكو يعود إلى تشيلسي بالفيدو .. لوكاكو يعود إلى تشيلسي

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تمكنت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكاو لمدة 5 سنوات بعد سلسلة من المفاوضات.

وقالت تقارير صحفية إن الصفقة كلفت خزينة البلوز نحو 112 مليون يورو فيما رفض النادي الغفصاح رسمياً عن المقابل المادي.

سبق وخاض لوكاكو تجربة مميزة في صفوف تشيلسي بين عامي 2011 و2014 تخللها إعارتين لفريقي وست بروميتش وإيفرتون الذي حصل على خدماته بصفة نهائية بعد ذلك.

وصرح المهاجم إلى الموقع الرسمي قائلاً «أنا سعيد بالعودة إلى ذلك النادي المدهش، لقد كانت رحلة طويلة لي، لقد أتيت إلى هنا كطفل يريد التعلم والآن أعود بخبرات كثيرة وأكثر نضجا».

وأضاف «العلاقة التي أمتلكها مع هذا النادي تعني الكثير لي، فكما تعلمون لقد شجعت تشيلسي وأنا طفل والآن أعود وأحاول الفوز بالألقاب، إنه شعور مدهش».

واختتم لوكاكاو حديثه «منذ أن غادرت تشيلسي كنت في رحلة طويلة بها الكثير من لحظات الصعود والهبوط، لكن هذه الخبرات جعلتني أقوى وأحاول الآن مساعدة الفريق للفوز بالبطولات ولا أطيق الانتظار من أجل البدء وتحقيق الكثير من النجاح».

المصرى اليوم

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