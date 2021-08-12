«العدالة والتنمية» التركي يحذر من المحرضين على اللاجئين

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حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، يوم الخميس، من المستفزين والمحرضين على معاداة طالبي اللجوء.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها جليك عبر «تويتر» حول الأحداث التي شهدتها العاصمة أنقرة بين أجانب ومواطنين أتراك.

ولقي تركي الأربعاء حتفه جراء تعرضه للطعن بالسكين خلال شجار مع أجانب في حديقة بمنطقة «بطال غازي» في أنقرة.

وقال جليك إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن التركي وإن القضاء سيحقق العدالة حتما بهذه القضية.

وأشار إلى وجود محاولات للقيام باستفزازات وتحريضات من خلال استغلال هذه الحادثة المؤلمة بهدف إلحاق الضرر بتركيا وشعبها.

وشدد على أن المحرضين المعادين لطالبي اللجوء، والمستفزين المتنكرين بزي اللاجئين، هدفهم واحد.

ودعا جليك المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالوعي ضد هذه الاستفزازات التي تستهدف وحدة الشعب.