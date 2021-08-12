المحكمة الجنائية الدولية توقع على مذكرة تفاهم مع السودان

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أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان أن المحكمة سترسل فريقا عنها ليقيم في الخرطوم بشكل دائم، بعد التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية.

ورحب محمد خان في مؤتمر صحفي بالخرطوم بتعاون السلطات السودانية في ما يتعلق بالمعلومات المقدمة في قضية «عبدالرحمن كوشير» وطالب بالمزيد من التعاون.

وأكد التوقيع على مذكرة تفاهم مع حكومة السودان، مشيرا إلى أن «الاتفاق يوفر أساسا للتعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المعنية بها المحكمة».

وقال خان إنه سيعود الشهر القادم لزيارة دارفور، مشيرا إلى «السعي للعدالة كمسار جديد للسودان مما سيسمح بالانتقال إلى النور وما به من إيجابيات، ونسعى للعمل الحقيقي وليس فقط القول»

وتابع: «مستعد للتعاون إذا ما طلب مني ذلك كتشكيل محكمة خاصه بقضايا دارفور».