أمانة الطائف تطلق حملة "صور وأرسل" لتحسين المشهد الحضري

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عبر تطبيق "بلدي" لتمكين المشاركة المجتمعية

أطلقت أمانة الطائف حملة "صور وأرسل" لتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المساهمة بتحسين المشهد الحضري؛ للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوُّه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تساهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر برنامج "جودة الحياة"، الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي بما يتضمن "أنسنة المدن"، وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بالخدمات المقدمة، بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة، بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة،.

وتحرص أمانة الطائف على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.

وشملت بلاغات تحسين المشهد الحضري، تصنيفات؛ منها "النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة".

يذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي"، تشمل جميع مدن المملكة، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.