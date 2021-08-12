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وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر يناهز 76 عاما

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وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر يناهز 76 عاما وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر يناهز 76 عاما

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قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إن الفنان محمد جبريل رحل اليوم عن عمر يناهز 76 عاما.

وأشار إلى أن النقابة ستعلن عن موعد الدفن والعزاء بعد قليل.

وأضاف عزوز أن «الفنان الراحل أثرى الحياة الفنية بالعديد من المشاركات التي ستظل محفورة في التاريخ».

يذكر أن الفنان محمد جبريل تخرج في كلية الزراعة، وبدأ العمل في السينما في فترة الثمانينات.

وقدم العديد جبريل العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما اشترك في بعض الأدوار المساعدة بالثمانينيات والتسعينيات.

وشارك الفنان العديد من الأفلام التي أنتجها قطاع الانتاج بالتليفزيون وفى بعض المسرحيات التليفزيونية.

ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها «الرجل والحصان» ١٩٨٢ و«محمد رسول الله»١٩٨٤ و«الرايا البيضاء» ١٩٨٨ و«ساكن قصادى» ١٩٩٥.

وكان آخر ظهور له في مسلسل «باب الخلق» ٢٠١٢.

كما ظهر بدور مدير محطة البنزين في فيلم «الثأر» عام ١٩٨٢.

المصرى اليوم

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