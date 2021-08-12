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تمكن منتخب مصر لناشئات كرة السلة من تحقيق فوزاً كبير على الجابون بنتيجة 164 -10 في إطار مباريات البطولة الأفريقية للناشئات التي تقام في مصر.

وتقام البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات لتحت أعمار 16 سنة في مصر خلال الفترة من يوم 6 إلى 15 من شهر اغسطس الجاري، وهي التي تحدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم تحت 18 عام.

وتشارك في بطولة الناشئات 6 منتخبات (مصر - الجزائر - مالي - الجابون - أوغندا - تشاد)، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى بطولة كأس العالم.