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ناشئات سلة يحققن الفوز على الجابون بنتيجة 164 مقابل 10

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ناشئات سلة مصر يحققن الفوز على الجابون بنتيجة 164 مقابل 10 ناشئات سلة يحققن الفوز على الجابون بنتيجة 164 مقابل 10

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تمكن منتخب لناشئات كرة السلة من تحقيق فوزاً كبير على الجابون بنتيجة 164 -10 في إطار مباريات البطولة الأفريقية للناشئات التي تقام في مصر.

وتقام البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات لتحت أعمار 16 سنة في مصر خلال الفترة من يوم 6 إلى 15 من شهر اغسطس الجاري، وهي التي تحدد المنتخبات المتأهلة إلى تحت 18 عام.

وتشارك في بطولة الناشئات 6 منتخبات (مصر - الجزائر - مالي - الجابون - أوغندا - تشاد)، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى بطولة كأس العالم.

المصرى اليوم

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