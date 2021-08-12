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الجزائر : إخماد 11 حريقا بولاية جيجل واندلاع 2 في سوق أهراس

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الجزائر : إخماد 11 حريقا بولاية جيجل واندلاع 2 في سوق أهراس الجزائر : إخماد 11 حريقا بولاية جيجل واندلاع 2 في سوق أهراس

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أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية سوق أهراس، عن اندلاع حريقان جديدان في الولاية صباح الخميس، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إخماد باقي الحرائق التي اندلعت في وقت سابق.

ووفق موقع النهار الجزائري، إندلع حريق غابة بجبل لحمر ببلدية عين الزانة دائرة أولاد ادريس، ولا تزال عمليات اخماد الحريق متواصلة بتدخل المركز المتقدم لمكافحة حرائق الغابات بعين الزانة مع وصول دعم الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لمديرية الحماية المدنية بوادي سوف. واندلع حريق غابة ثاني بتاورة، وأيضا، لا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة من طرف الوحدة الثانوية بتاورة.

وتواصل جميع فرق الحماية المدنية عمليات مكافحة وإخماد الحرائق المنتشرة لأجل السيطرة عليها ومنع إنتشارها إلى مساحات أكبر مع حماية كاملة لكافة المجمعات السكانية القريبة من مكان اندلاع الحرائق. وأعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل عن إخماد 11 حريقا فيما لاتزال الجهود متواصلة لإخماد حرائق أخرى لازالت مشتعلة.

ويلقي الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، خطاب للأمة، مساء الخميس. وجاء في بيان الرئاسة الجزائري، الخميس: «رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون يتوجه بكلمة للأمة اليوم.

المصرى اليوم

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