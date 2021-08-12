أمريكا تجدد دعمها للعراق وكردستان اقتصاديا وأمنيا

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جدد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر التزام بلاده بدعم العراق وإقليم كردستان، وذلك خلال استقبال الزعيم الكردي مسعود بارزاني له ووفد رفيع في أربيل اليوم الخميس.

حضر اللقاء القنصل العام الأمريكي في أربيل روبيرت بالادينو، وأشاد السفير الأمريكي بثقافة التعايش والتسامح الديني بين كافة المكونات الدينية والعراقية في اقليم كردستان، وناقش الجانبان الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وجدد ماثيو تولر التزام بلاده بدعم إقليم كردستان وقوات البيشمركة والعراق بشكل عام.

وأكد تولر على أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وواشنطن في المجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية وكافة الاصعدة، وتناول العملية السياسية العراقية والواقع الخدمي في البلاد، وكذلك الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل والتحديات التي تواجهها، ومرحلة ما بعدها والعلاقات بين القوى الكردستانية والأطراف العراقية.

كما استقبل بارزاني اليوم الخميس في أربيل، رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض والوفد المرافق له، وأكدا على أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية الإتحادية من أجل حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم البلاد.

وحسب بيان لمكتب بارزاني، ناقش الطرفان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وآخر المستجدات الأمنية، وتهديدات وتحركات فلول تنظيم داعش.