وزير الدفاع الأرميني لنظيره الروسي : ملتزمون بالسلام ولن نقبل باستفزازات أذربيجان

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التقى وزير الدفاع الأرميني أرشاك كارابتيان مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في موسكو، وناقشا القضايا المتعلقة بعلاقات الحلفاء الأرمينية الروسية وتبادل وجهات النظر حول قضايا ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

وهنأ كارابيتيان على تعيينه وزيرا للدفاع، وأشاد شويجو بالعمل الذي قامت به وزارتا دفاع البلدين في الفترة الأخيرة لتطوير التعاون الثنائي وحل القضايا القائمة في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع الروسي شويغو أن بلاده ستواصل بذل أقصى الجهود لتعزيز السلام في ناجورنو كاراباخ والحل السلمي للوضع في المناطق الحدودية لأرمينيا، كما وجه الشكر لأرمينيا على استمرارها في المشاركة في المهمة الإنسانية في سوريا .

وعرض الوزير الأرميني لنظيره الروسي، الوضع التكتيكي حول حدود أرمينيا، وعلق أهمية على جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا من أجل حل سلمي للأوضاع القائمة،كما أكد وزير الدفاع كارابيتيان أن بلاده لا تزال ملتزمة بإحلال سلام دائم في المنطقة ومواصلة المفاوضات في هذا الاتجاه، لكنها في الوقت نفسه لن تتسامح مع احتلال مناطقها الحدودية وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة السلام المستدام في المنطقة ووحدة الأراضي.

وشكر وزير الدفاع الأرميني مهمة حفظ السلام في ناجورنو كاراباخ، مشيرًا إلى استعادة الحياة السلمية في بفضل جهود قوات حفظ السلام الروسية، وضمان التواصل المستمر مع أرمينيا. وشدد كارابتيان على عدم قبوله الاستفزازات الأذربيجانية الدورية وانتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام، وذكر الهجوم الأذربيجاني الأخير بطائرة بدون طيار كمثال.

كما تطرق أرشاك كارابتيان إلى الإصلاحات المكثفة الجارية في قطاع الدفاع وشكر شريكه على الدعم الشامل، وأكد الوزير أن العلاقات العسكرية والسياسية الأرمنية الروسية تمر اليوم بمرحلة التحول إلى مستوى عالٍ غير مسبوق.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نومفبر الماضي وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 عسكريا من قوات حفظ السلام.