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رئيس حركة البناء الوطني الجزائري يندد بفتنة التنكيل بشاب ويطالبه بمحاسبة المتورطين

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رئيس حركة البناء الوطني الجزائري يندد بفتنة التنكيل بشاب ويطالبه بمحاسبة المتورطين رئيس حركة البناء الوطني الجزائري يندد بفتنة التنكيل بشاب ويطالبه بمحاسبة المتورطين

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قال رئيس حركة البناء الوطني الجزائري عبدالقادر بن قرينة، إن الحركة تعرب عن قلقها من محاولات نشر الفوضى وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، الموحد، والسعي لتمزيق النسيج المجتمعي من قبل المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة والتفرقة، ولم يتقبلوا هبة الجزائريين، المتضامنين والمتطوعين، الذين انطلقوا من بلديات الوطن، إلى اخوانهم ب تيزي وزو للتضامن معهم وتقديم المساعدة، والذين صدموا بمشهد تلاحم سكان القبائل الشامخة مع أفراد مؤسسة الجيش الشعبي الوطني وكافة أسلاك الأمن والحماية المدنية في مواجهة لهيب المحرقة من أجل انقاذ الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن حركة البناء الوطني تشجب وتستنكر ما أقدمت عليه مجموعة من المتعصبين، المعزولة عن اخواننا في تيزي وزو الأصلاء والعقلاء من جريمة شنعاء في حق الشاب جمال بن اسماعيل، الذي أحرق ونكل بجثمانه، بفعل منطق التفلت والعصبية والتحريض الغير المبرر، والتي تعد انتهاكاً خطيراً، للنظام العام والقانون، والبعيدة عن منطق قرينة البراءة والعدالة، وتدعو إلى ملاحقة الجناة والمشاركين معهم، وتقديمهم إلى المحاكمة وتطالب السلطات المعنية بالتحقيق العميق للوصول إلى من يقف وراء هذا العمل الاجرامي ويتربص ويتآمر على الجزائر وعلى أمن ووحدة الجزائريين، بل وتنتظر اعلان رسمي من السلطة بالتضامن مع اهله ومباشرة تحقيق عاجل تنشر نتائجه للراي العام .

وتابع: إن هذه الحادثة الأليمة تدفعنا لاستشعار الخطر الذي يتهدد الجزائر اليوم من خلال ما تسوقه بعض الأطراف، التي تكن العداوة للشعب الجزائري ولهويته ووحدته وتضيق ذرعا بتلاحمه مع مؤسسات دولته وتكاتف بين أبنائه، من خطابات تحريضية، لتشعل لهيب الفتنة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد.

ودعا جميع الجزائريين إلى الوعي والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات، والتهدئة، وضبط النفس، حقنا للدماء، وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة، كما تناشد الجميع لتجنب نشر أي أخبار أو تعليقات تزيد من الاحتقان الاجتماعي.

وشدد على ضرورة تحمل السلطات المعنية مسؤولياتها في استتباب الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام والتعرض لحياة الجزائريات والجزائريين.

وكان قد تم التنكيل بشاب عندما اشتبه بعض الأفراد في قيامه بالتورط في حرق الغابات.

المصرى اليوم

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