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أطفال يشاركون في مهرجان «أهلا » ويزورون معهد الأبحاث النووية

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أطفال مصر يشاركون في مهرجان «أهلا روسيا» ويزورون معهد الأبحاث النووية أطفال يشاركون في مهرجان «أهلا » ويزورون معهد الأبحاث النووية

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شارك عددا من أطفال في فعاليات مهرجان (اهلا ) في العاصمة موسكو. وجاءت مشاركة الأطفال المصريين من ضمن 700 طفل من أطفال عائلات المواطنين الروس المغتربين بالخارج في 48 دولة من سن 14-19 سنة وتستمر فعالياته حتى 15 أغسطس الجارى، تحت رعاية الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنسانى الدولى وشؤون دول الكومنولث والمغتربين (روس سترودنيتشيستفو).

وأكد إليكسى تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أن الاختيار وقع على الاطفال الذين يمارسون انشطة بالمراكز الثقافية الروسية في مصر، وفازوا في مسابقات الأوليمبياد «ماذا تعرف عن تاريخ وثقافة روسيا» أو فازوا في مسابقات اللغة الروسية.

وأشارت رئيس المجلس التنسيقى للمغتربين الروس في مصر لودميلا سلامة، إلى أن الاطفال الذين تم اختيارهم من العائلات المصرية الروسية يتمتعوا بمواهب متعددة وقادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المهرجان الدولى.

كان الأطفال وصلوا إلى موسكو في 9 أغسطس الجارى ليشاركوا في البرنامج الكبير الذي يضم رحلات حول معالم موسكو وضواحيها، وزيارة مركز الفن المعاصر في روسيا وزيارة المتاحف، كما زار الاطفال الاماكن التي شهدت طفولة ألكسندر بوشكين شاعر روسيا العظيم التي كتب فيها أهم أعماله، كما يضم البرنامج لقاءاً مع شباب العلماء في معهد الابحاث النووية وزيارة حديقة الأطفال التكنولوجية والمكتبة القومية، وبعض المدن التاريخية ومتحف النصر ووضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول في ظل الاحتفالات بأعياد النصر، كما ستتم بعض اللقاءات مع نجوم الفن والرياضة وتنظم بعض المسابقات في مجالات مختلفة من الإبداع، كما ستنظم ورش المسرح في إعدادات الممثل.

وألقت «سابينا تشاجينا» محاضرة بعنوان «التاريخ وفنون الشارع» ويؤكد «تيفانيان» أن هذا الجيل من ابناء الأسر المختلطة من المصريين والروس الحامل للغتين والثقافتين يمثل جسراً هاماً بين البلدين وتأتى مشاركتهم في مهرجان (اهلاً روسيا) لدعم علاقاتهم الإنسانية والثقافية بـروسيا الوطن الأم وتعريفهم بالتراث الروسى التاريخى.

المصرى اليوم

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