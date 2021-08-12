جامعة سوهاج : تنظيم دورة تدريبية بعنوان «100 فرصة» لتعلم مهارات الإنترنت

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن قيام وحدة «حاضنة أعمال مسار» بالجامعة، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان «١٠٠فرصة» بالتعاون مع مؤسسة إنروت للتنمية، بهدف مساعدة الطلاب والخريجين على تعلم مهارات الإنترنت.

أوضح عبدالخالق - في تصريح له اليوم- أن الدورة ستنفذ «أون لاين» على تطبيق زووم في الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس الجارى، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي سيضم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالفرص المتاحة للعمل، وكيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل مميز ومختلف، وتعلم كيفية التخطيط الجيد للمستقبل، والعمل على إمكانية إيجاد وظائف مناسبة لهم وذلك طبقا لمهاراتهم، وأيضا معرفة الدورات المميزة التي يمكن الحصول عليها «أون لاين» لتطوير المهارات.

أكد عبدالخالق، أن الدورة تستهدف الطلاب والخريجين من الجامعة، لتعريفهم بالمواقع الإلكترونية التي توفر تدريبات مجانية لتعليمهم العمل على تطوير الذات للحصول على وظيفة، وأيضا كيفية إدارة منصات التواصل الإجتماعي وفرص العمل، منوها بأن التدريب يحاضر فيه جهات عديدة ومنها شركة «googel»، وعلى الراغبين في التدريب التسجيل من خلال الرابط التالى: https://tinyurl.com/4cma9236