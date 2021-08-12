أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور -
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان -
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان -
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» -
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا

Print
أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا
تعرف على عدد من تلقّوا جرعتين من اللقاح وجهود تطعيم كبار السن

أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا

اطّلع أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات .

وأطلع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، الأمير "ابن سعد"، على تقرير اجتماعات صحة حائل مع محافظي المنطقة، والتي بحث معهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا.

وأشار "الشمري" إلى أنه أثبتت عمليات التقصّي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

واطّلع الأمير على أعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن، ودور المحافظين في تعزيز الإجراءات الاحترازية، ومدى انعكاس ذلك على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد تكثيف الجهود والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، واستشعار أهمية مسؤوليتهم الذاتية في ذلك، والحرص على تطبيق النظام بحق المخالفين دون تهاون، والتشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!