أصدقاء وجيران البطلة فريال أشرف فى استقبالها في المطار

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حرص أصدقاء وجيران البطلة فريال اشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية في اوليمبياد طوكيو وحمل المشاركين الاعلام المصرية وتم تخصيص اتوبيس البطلة كما حضر عدد من لأعلى ولاعبات الكاراتيه التابعين لمنطقة القليوبية للاحتفال بالبطلة التي رفعت اسم مصر عاليا في اوليمبياد طوكيو

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، أن الإنجاز الذي حققته فريال بالتأكيد يضاف إلى رصيد مجلس الإدارة الذي حرص على توفير لبن العصفور لجميع اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع العلم المصري في المحافل الدولية.