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تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي ..

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تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي ..فيديو تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي ..

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انطلقت الجولة الأولى من منافسات البطولة الأهم في المملكة العربية امس الأربعاء، ويقدم المصري اليوم لزوراه تردد قناة ssc والقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي والذي يشهد وجود عدد من النجوم العربية.

وأعلن اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق عن حصول أحد الشاشات التي تديرها قنوات إم بي سي عن حقوق بث مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي في المنطقة العربية والشرق الأوسط من خلال استقبال قناة ssc على القمر الصناعي النايل سات بالتردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب سرعة الترميز
نايل سات 12523 أفقي 27500

وتوفر القنوات خدمة مشاهدة لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في بث حي ومباشر مع استديو تحليلي قبل وبعد المباريات بتواجد عدد من نجوم الكرة السعودية وخبراء التحكيم والإحصائيات.

وكان فريق الهلال قد تمكن من التتويج بلقب النسخة الأخيرة بعد منافسة شرسة مع الشباب والاتحاد ليعزز صدارته في جدول الأكثر تحقيقاً للدوري عبر التاريخ برصيد 17 بطولة.

وتمكن حامل اللقب من التعاقد مع عدد من أبرز الأسماء المتاحة في فترة الانتقالات الصيفية ياتي في مقدمتهم موسي ماريجا وماتيوس بيريرا للحفاظ على الدوري السعودي في الموسم الجديد، فيما يشارك الدولي المصري أحمد حجازي مع فريق اتحاد جدة.

المصرى اليوم

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