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جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر : عودة الروس للغردقة وشرم الشيخ دفعة قوية

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جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر : عودة الروس للغردقة وشرم الشيخ دفعة قوية جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر : عودة الروس للغردقة وشرم الشيخ دفعة قوية

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قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن عودة السياحة الروسية للمنتجعات و المنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ هي دفعة قوية لتنشيط السياحة ودعم القطاع السياحى في الوصول إلى المعدلات الطبيعية، خاصة أن السوق الروسي بعد من أهم الأسواق السياحية للبحر الأحمر بجانب السوق الألماني والإنجليزي.

وأشار فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن جمعية الاستثمار السياحي بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والأجهزة التنفيذية كانت في حالة استعداد جيد لاستقبال السياحة الروسية من جديد بعد توقف استمر قرابة 6 سنوات، حيث قامت بعض الفنادق برفع كفاءة المنشآت الفندقية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية وتنظيم دورات تدريبية مع تطعيم كافة العاملين بالمنشأت السياحية، وكذلك الحرص والتشديد علي أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والعمل علي توفيرها بشكل كبير.

وأضاف رئيس جمعية الاستثمار السياحي، أن الأجهزة التنفيذية في البحرالأحمر كانت على قدر كبير من المسؤولية في الحرص علي تطوير شوارع الغردقة ورفع كفاءة الشوارع و البنية التحتية وتحسين الصورة الذهنية والبصرية، من خلال أعمال التطوير خاصة طريق مطار الغردقة من أجل ان تعود الحركة السياحية إلي معدلاتها الطبيعية.

المصرى اليوم

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