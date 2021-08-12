10 أسباب.. جامعة بنها تدعو طلاب الثانوية والدراسات العليا للدراسة بها

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نشرت الصفحة الرسمية لجامعة بنها، على فيس بوك دعوة لطلاب الثانوية العامة والدراسات العليا، بالدراسة في كليات الجامعة.

وقال بيان الجامعة، الخميس، إن هناك 10 أسباب تدفع الطلاب للدراسة بجامعة بنها، مشيرًا إلى أنها أحد أعرق الجامعات المصرية الحكومية، وتضم 16 كلية ومعهد للتمريض، بها 151 قسمًا علميًا، بالإضافة إلى أكثر من 40 برنامج ساعات معتمدة، تقدم جامعة بنها خدماتها لاكثر من 110 ألف طالب بالمرحلتين، المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

ونوه البيان بأن الدافع للدراسة بجامعة بنها، أنها جامعة تذخر ببرامج اكاديمية متميزة واساتذة ومرشدين أكاديميين على درجة عالية من الكفاءه والخبرة، والبرامج الاكاديمية تتماشى مع مقاييس جودة التعليم ومعايير الهيئات المهنية المحلية الاقليمية والدولية الرائدة، والشهادات العلمية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أن هناك رسوم دراسية وخطط سداد ميسرة مع توفر فرص للمنح الدراسية والدعم المادي للطلبة، وللجامعة ترتيب في العديد من التصنيفات الدوليّة، وتعلم تفاعلي واستراتيجيات تعلم متطورة، فالتعليم لدينا يقوم على تنمية المهارات وتعزيز الكفاءات، وتشجع الابتكار، ودعم الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وتعتمد الجامعة التدريس باللغتين العربية والانجليزية تطبيقاً لرؤية الجامعة الاستراتيجية في تمكين الخريجين من بناء مجتمع قادر على المنافسة عالمياً، ولديها اتفاقيات برامج تبادل الطلاب مع الجامعات الرائدة في العالم يفتح باب الدخول في تجربة أكاديمية واجتماعية مميزة للطلاب، وتقدم العديد من الخدمات بشكل الكتروني لطلابها، فهي جامعة ذكية معظم الاجراءات داخل الجامعة تتم بصورة الكترونية، وأخيرا، تتميز جامعة بأنها تقع في حيز القاهرة الكبرى (العبور- شبرا- طوخ- بنها) يمكن الوصول اليها عن طريق أهم الطرق الرئيسية من خلال شبكة مواصلات متكاملة رابطة كل محافظات مصر.