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نائب وزير السياحة في جولة بفنادق الغردقة : لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نائب وزير السياحة في جولة بفنادق الغردقة : لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية نائب وزير السياحة في جولة بفنادق الغردقة : لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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في ختام جولتها لمدينة الغردقة، التي استمرت يومين، أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار بالفنادق والقرى السياحية، مؤكدة التحقيق في أي مخالفات يتم رصدها من لجان التفتيش أو أي تجاوز لنسبة الإشغالات المقررة من مجلس الوزراء وتصل العقوبة على المخالفات إلى الإغلاق وسحب الرخصة للمدير المسؤول.


أضافت «شلبي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، خلال تفقدها عدد من الفنادق والقري السياحية للاطمئنان على تسكين الأفواج الأولى من السياحة الروسية والخدمات المقدمة، أن السوق السياحي الروسي من أهم الأسواق السياحية لمصر خاصة خلال الموسم الشتوي ونستعد لبدء الموسم الشتوي. موضحة أن الإقبال الروسي على السوق السياحي المصري يرجع إلى أن الأسعار مناسبة والخدمات رائعة والاهتمام من العاملين متميز ومدة الطيران تصل ٣ ساعات ونصف فقط.

وحول زيادة الأعداد من السائحين الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ، أكدت أن ذلك مرتبط بشركات الطيران والسياحة وأن لفترة المقبلة تشهد استعدادات للموسم الشتوي بداية من سبتمبر خاصة في المقاصد الأخرى الشتوية في الأقصر وأسوان.

والتقت «شلبي»، بعدد من السائحين الألمان والأوكران خلال تفقدها عدد من القرى السياحية. وتستكمل جولتها في عدد من فنادق شرم الشيخ ولقاء ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الروسية.

المصرى اليوم

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