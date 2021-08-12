مستشار الرئيس يهنئ المفتي بتجديد الثقة: فرصة لتجديد الخطاب الإفتائي

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمد لفضيلته لمدة عام، متمنيًا لدار الإفتاء المصرية استكمال إنجازاتها ونجاحاتها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وتقدم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021 كما توجه فضيلته بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له: «هذا الدعم الكبير من الرئيس يمثل حافزًا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع«.

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.