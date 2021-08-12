أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور -
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان -
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان -
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» -
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار الرئيس يهنئ المفتي بتجديد الثقة: فرصة لتجديد الخطاب الإفتائي

Print
مستشار الرئيس يهنئ المفتي بتجديد الثقة: فرصة لتجديد الخطاب الإفتائي مستشار الرئيس يهنئ المفتي بتجديد الثقة: فرصة لتجديد الخطاب الإفتائي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبدالفتاح ، بالمد لفضيلته لمدة عام، متمنيًا لدار الإفتاء المصرية استكمال إنجازاتها ونجاحاتها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وتقدم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021 كما توجه فضيلته بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له: «هذا الدعم الكبير من الرئيس يمثل حافزًا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في فحسب بل في العالم أجمع«.

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي