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مياه القناة : مستمرون في غسيل مرشحات المحطات وإصلاح الأعطال المفاجئة

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مياه القناة : مستمرون في غسيل مرشحات المحطات وإصلاح الأعطال المفاجئة مياه القناة : مستمرون في غسيل مرشحات المحطات وإصلاح الأعطال المفاجئة

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قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أننا مستمرون في عملية غسيل وتعقيم مرشحات جميع محطات المياه، في محافظات القناة الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، من منطلق التأكيد على جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن، بالإضافة إلى أصلاح الأعطال المفاجئة في الشبكات والتعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي.

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، تحت إشراف المعمل الكيميائي ومسئول الشؤون الصحية، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة، في محافظات القناة الثلاثة.

وأضاف عصمت أنه تم الانتهاء من غسيل وتعقيم محطة مياه الشرب بالكيلو 19 بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى الانتهاء من أصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه قطر 350 مم بمنطقة المقلب بالقنطرة غرب، وإصلاح كسر 6 بوصة بمنطقة أبوخليفة، وإصلاح كسر 8 بوصة بمنطقة البناهوه، وتغير مسامير وإصلاح خط 600 مم بمنطقة الشهيد خيري، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وإصلاح كسر في خط مياه قطر 4 بوصة بقرية 30 يونيه تحت إشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين. كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 10 بوصة خلف بنزينة النفق بمحافظة السويس، وإصلاح خط مياه قطر 10 بوصة على طريق السويس ـ الإسماعيلية الصحراوي، وإصلاح خط المياه الرئيسي قطر 6 بوصة بقرية عامر، تحت أشراف عياد نجيب رئيس شبكات مياه محافظة السويس.

أشار اللواء عبدالحميد عصمت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

المصرى اليوم

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