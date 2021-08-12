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وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:19 مساءً
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:19 مساءً
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:19 مساءً
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:19 مساءً
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:19 مساءً
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:13 مساءً
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:13 مساءً
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
محادثات نورلاند في القاهرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 06:22 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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