أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور -
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان -
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان -
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» -
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

تسرب النفط قبالة سواحل روسيا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري