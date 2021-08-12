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استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز البطلة الأوليمبية ولاعبة المنتخب الوطني للكارتيه بعد فوزها في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 61 كجم، والحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الاوليمبية باليابان.

كما استقبل الدكتور أشرف صبحي، اللاعب أحمد أسامة الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية لمنافسات فردي رجال الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية في تاريخ مشاركات الخماسي الحديث المصري في الأولمبياد.

جدد وزير الرياضة تأكيده على اهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والشباب ،وأن مصر لاقت في عهده نهضة رياضية وشبابية شاملة، مشيراً أن فخامة الرئيس قد وجه بإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين، وخاصة إطلاق اسم فريال الحاصلة على الميدالية الأولمبية في الكاراتيه في طوكيو 2020، على الجسر الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، مع التوجيه بانتقاء مجموعة من المحاور وإطلاق أسماء الأبطال الاوليمبين عليها.

وقدم الوزير التهنئة لهم على تحقيق ميداليات اوليمبية، وكذلك ظهورهما المتميز طوال مشوارهم بدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو.

وشهدت أوليمبياد طوكيو حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية.