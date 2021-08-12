أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور -
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان -
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان -
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» -
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة: نتابع تطبيق توجيهات الرئيس بتكريم الابطال الاوليمبيين

Print
وزير الرياضة: نتابع تطبيق توجيهات الرئيس السيسي بتكريم الابطال الاوليمبيين وزير الرياضة: نتابع تطبيق توجيهات الرئيس بتكريم الابطال الاوليمبيين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز البطلة الأوليمبية ولاعبة الوطني للكارتيه بعد فوزها في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 61 كجم، والحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الاوليمبية باليابان.

كما استقبل الدكتور أشرف صبحي، اللاعب أحمد أسامة الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية لمنافسات فردي رجال الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية في تاريخ مشاركات الخماسي الحديث المصري في الأولمبياد.

جدد وزير الرياضة تأكيده على اهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح بالرياضة والشباب ،وأن لاقت في عهده نهضة رياضية وشبابية شاملة، مشيراً أن فخامة الرئيس قد وجه بإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين، وخاصة إطلاق اسم فريال الحاصلة على الميدالية الأولمبية في الكاراتيه في طوكيو 2020، على الجسر الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، مع التوجيه بانتقاء مجموعة من المحاور وإطلاق أسماء الأبطال الاوليمبين عليها.

وقدم الوزير التهنئة لهم على تحقيق ميداليات اوليمبية، وكذلك ظهورهما المتميز طوال مشوارهم بدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو.

وشهدت أوليمبياد طوكيو حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي