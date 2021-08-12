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يتوجه إلى الإسماعيلية صباح الجمعة

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الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية صباح الجمعة يتوجه إلى الإسماعيلية صباح الجمعة

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الختامي غدا الجمعة بفندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

واستقر المدير الفني على السفر إلى الإسماعيلية صباح الغد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.

المصرى اليوم

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