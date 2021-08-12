أبرزهم دزيكو.. 5 مهاجمين يمكنهم تعويض رحيل لوكاكو المحتمل عن إنتر ميلان

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بحسب ما ورد من المقرر أن ينضم روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان إلى تشيلسي، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة قريبًا. كان البلجيكي حريصًا على البقاء في إنتر ميلان، لكن خطط النادي للمستقبل غيرت رأيه، وهو الآن جاهز للعودة إلى ستامفورد بريدج.

ووفقاً لما ورد من قبل، فإن إنتر ميلان قدم عرضًا بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي لشراء روميلو لوكاكو، ومن المقرر أن يكمل المهاجم هذه الخطوة قريبًا. والجدير بالذكر أن الفريق الذي يتخذ من سان سيرو مقراً له لعب مباراة ودية الليلة الماضية ضد بارما، ولم يكن البلجيكي ضمن التشكيلة.

سيظل إنتر ميلان يحتفظ بلوتارو مارتينيز ومارتين أدريان ساتريانو كوستا وأندريا بينامونتي في قائمة الفريق، لكنهم يتطلعون إلى التوقيع على بديل متمرس لروميلو لوكاكو، في هذا الموسم، سيحتاج حامل اللقب إلى مهاجم هداف يمكنه أن يكمل لوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

تشير التقارير إلى أن إنتر ميلان لديه بعض الأسماء في قائمة أهدافهم وأنهم يعملون على توقيع أحدهم هذا الأسبوع.

دعونا نلقي نظرةعلى 5 مهاجمين يُمكنهم تعويض رحيل لوكاكو عن الإنتر..

5- دوسان فلاهوفيتش

يجب أن يكون دوسان فلاهوفيتش، المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا من فيورنتينا، المهاجم المطلوب في قائمة أهداف إنتر هذا الصيف.

كان اللاعب الصربي متميزًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وأحرز 21 هدفًا لفريقه في 37 مباراة مع فيورنتينا، قاد دوسان فلاهوفيتش هجومهم وأنهى 3 تمريرات حاسمة أيضًا، أنهى 3 أهداف فقط خلف روميلو لوكاكو وسدد 2.3 تسديدة في المباراة، وهو رقم مشابه جدًا للاعب البلجيكي.

إذا تعاقد إنتر مع دوسان فلاهوفيتش، فيمكنه بسهولة الحصول على أفضل ثنائي مهاجم شاب في الوقت الحالي، لأن لاوتارو مارتينيز يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.

يجب أن تكون القوة الجسدية للصربي والسرعة الأرجنتينية كافية لمساعدة إنتر في القتال من أجل الحفاظ على لقب الكالتشيو مرة أخرى، وتشير التقارير إلى أن فيورنتينا حدد سعرًا قدره 60 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه الصربي.

4- دوفان زاباتا:

لم يستمتع دوفان زاباتا بموسم رائع مع أتالانتا لكنه تمكن من تسجيل 15 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. كما سجل المهاجم 9 تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع النادي.

الكولومبي يبلغ من العمر 30 عامًا ولكن بقيت عليه بضع سنوات في الدرجة الأولى، إذا كان إنتر يبحث عن مهاجم متمرس، لعب في دوري الدرجة الأولى ودوري أبطال أوروبا، فإن دوفان زاباتا يناسب الأفاعي بشكل مثالي، يقال إن أتالانتا منفتح على بيع المهاجم، الأمر الذي من شأنه أن يسهل الأمور على إنتر لإنهاء الأمور.

3- موسى ديمبيلي:

قبل بضعة أشهر، كان موسى ديمبيلي أحد أكثر المهاجمين طلبًا في كرة القدم، لكن الأمور تغيرت بسرعة، ولم يعد الفرنسي هدفًا للأندية التي كانت تطارده، وقع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني بهدف توقيعه بشكل دائم هذا الصيف.

رأى دييجو سيميوني أن الفرنسي هو البديل المثالي لدييجو كوستا، لكن مهاجم ليون لم يثر إعجابه، عاد موسى ديمبيلي الآن إلى ليون ويقود هجومهم في الدوري الفرنسي.

وقد أعادوه إلى التشكيلة الأساسية بعد أن انضم ممفيس ديباي إلى برشلونة بعد انتهاء عقده، يجب أن يقوم إنتر ميلان بالمغامرة والحصول على موسى ديمبيلي إذا كان متاحًا بأقل من أي من أفضل أهدافهم.

2- دييجو كوستا:

إذا كان إنتر يبحث عن بديل قصير المدى لروميلو لوكاكو ولا يريد إنفاق الكثير من الأموال، فإن دييجو كوستا هو الأنسب لذلك على الاطلاق، لا يزال الإسباني متاحًا ويتطلع إلى انتقال أحد الأندية الكبرى خلال الميركاتو الصيفي.

أطلق أتليتيكو مدريد سراحه العام الماضي وظل خارج الملاعب لما يقرب من ثمانية أشهر. ومع ذلك، فإن مهاجم تشيلسي السابق لديه الرغبة في العودة إلى أرض الملعب، وإذا منحه إنتر فرصة، فيمكنه أن يتطلع إلى الاستيلاء عليها بكلتا يديه. يخوض غريم إنتر ميلان اللدود- إيه سي ميلان- الموسم مع زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو كأفضل مهاجميهم، ولن يتأخر إنتر كثيرًا إذا تمكنوا من الحصول على دييجو كوستا.

1- إدين دزيكو:

كان إدين دزيكو هدفًا لإنتر منذ أن تولى أنطونيو كونتي أكثر من عامين، لم يعد المدرب الإيطالي في النادي، لكنهم قد يجلبون هدفه الأول.

الإنتر بحاجة إلى مهاجم قادر على الإنجاز في المرحلة الكبيرة وشخص لديه الخبرة لتوجيه المهاجمين الشباب القادمين.

يجب أن يكون إدين دزيكو هو خيار أول لهم لأنه كان في قمة مستواه في روما. يقال إن مهاجم مانشستر سيتي السابق متاح هذا الصيف حيث يتطلع المدرب الجديد جوزيه مورينيو إلى إضافة وجه جديد لفريقه. يجب أن يبذل إنتر قصارى جهده لإسقاط المهاجم البوسني لأنه يمكن أن يساعد لاوتارو مارتينيز في الارتقاء بمستواه إلى المستوى الأعلى علاوة على ذلك، يمكنه مساعدة أمثال المهاجمين الشباب على التطور بشكل جيد.