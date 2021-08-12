مباشر بيراميدز ضد المصري | صراع المركز الثالث

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تنطلق مباراة بيراميدز ضد المصري اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق النسر الأخضر بقيادة المدرب علي ماهر في مواصلة الحفاظ على المركز الثالث من جدول الترتيب وحسم المقعد الأفريقي في ظل منافسة قوية من رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس والاتحاد السكندري وسموحة.

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وسيتم نقل مباراة المصري وبيراميدز تلفزيونياً عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المذيع حاتم بطيشة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة اللقاء بصورة مباشرة مع تحديث مستمر للأخبار ورصد لمسجدات الأحداث داخل الملعب وخارجه.

من المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد محمد فاروق.

خط الهجوم: محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود وادي.

وعلى الجانب الأخر سيبدأ المدرب علي ماهر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - عمرو موسي - احمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - سعيد سنبوري.

خط الهجوم: أحمد رفعت - عمرو كمال عبد الواحد - أحمد جمعة.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة فيما يتواجد بيراميدز عن المركز الرابع برصيد 43 نقطة.