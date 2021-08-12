الحماية المدنية بالجزائر نحاول إخماد 92 حريقًا جديدًا نشبت بـ16 ولاية

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قالت الحماية المدنية في الجزائر إنها تحاول إطفاء 92 حريقا عبر 16 ولاية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الحرائق موجودة في ولايات «تيزي وزو 37 حريقا، الطارف 15، جيجل 08، بجاية 11، سوق أهراس 4، وحريقين بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف، وحريق واحد في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس».

من جهته أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في البلاد لمدة 3 أيام ابتداء من الخميس 12 أغسطس.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية إن «على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام».

وتابع البيان أن الحداد الوطني في الجزائر سيكون ابتداء من الخميس 12 أغسطس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

حرائق الغابات في الجزائر

اندلعت الحرائق في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصًا بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.