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الإفتاء العالمية تهنئ شوقي علام على تمديد خدمته: ثمرة مجهودات ونجاحات

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الإفتاء العالمية تهنئ شوقي علام على تمديد خدمته: ثمرة مجهودات ونجاحات الإفتاء العالمية تهنئ شوقي علام على تمديد خدمته: ثمرة مجهودات ونجاحات

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تقدمت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على ثقة الرئيس عبدالفتاح وتمديد فترة خدمته لمدة عام.

وصرح الدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأن «القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ثمرة مجهودات ونجاحات كبيرة حققتها دار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة الدكتور شوقي علام، وستستمر هذه النجاحات بإذن الله تعالى».

وتوجه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى فضيلة المفتي بالتهنئة على تمديد فترة خدمته، داعيًا الله أن يؤيده ويسدده، ويوفقه في جميع خطواته القادمة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام بدءًا من 12/8/2021. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر سيادته قرارًا بتاريخ 10/8/2021 ورقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

المصرى اليوم

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