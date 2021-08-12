حركة طالبان تسيطر على مدينة هرات غربي أفغانستان

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استولت حركة طالبان على مدينة هرات غرب أفغانستان، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد سيطرت حركة طالبان على مقر الشرطة في هرات بغرب أفغانستان.

وفي سياق متصل قالت السفارة الأمريكية في كابول في إشعار نشرته على موقعها الالكتروني إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية اليوم وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة كابول. وهذا أحدث انتصار لمسلحي الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مما ترك الحكومة الأفغانية تقاتل وحدها.