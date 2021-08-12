أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور -
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان -
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان -
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» -
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

Print
"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها "الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها
أهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية

قالت الصحة إن متحورات سريعة الانتشار وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (766) حالة مؤكدة وتعافي (1532) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9404) حالات منها (1387) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (536693) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (518911) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8378) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!