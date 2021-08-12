استقبال اسطوري لفريال اشرف والوزير: اصبحت ايقونه الرياضة المصرية.. صور

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على انغام المزمار والطبل البلدي استقبل المئات من الجماهير البطلة الذهبية فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتية والمتوجهة بذهبية دور الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 وأحمد الجندي الحاصة على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث فور وصولهما أمس إلى مطار القاهرة ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة في الأولمبياد.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقة وفد رسمي من الوزارة واللجنة الأوليمبية على التواجد في مقدمة المستقبلين لبطلة مصر في الكاراتية بعد انجازها التاريخي وغير المسبوق حيث قام الوزير بتكريمها في المطار وتهنئتها على الانجاز هي وزميلها أحمد الجندي وباقي اعضاء البعثة التي وصلت مساء أمس، كما حرص على استقبال الابطال هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتية وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسي .

وفور ان وطأت أقدام فريال أشرف إلى أرض مطار القاهرة تحول المطار إلى ساحة احتفال استقبال من الجميع وعلي راسهم هيئة مطار القاهرة التي خصصت استقبال خاص للابطال وتتويجهم بباقات الورود واعلام مصر وتقديم هدايا تذكارية لهم تقديرا لانجازهم التاريخي واصطحابهم لصلالة المخصصة لاستقبالهم

فيما قام اتحاد الكاراتيه باستقبال استثنائي وتاريخي للبطلة الذهبية وذلك من خلال إقامة زفة بلدي خارج المطار وسط اسرتها والجماهير التي حرصت على استقابلها ثم استقلت فريال صالح ومعها احمد الجندي حافلة مكشوفة إلى المركز الأوليمبي بالمعادي.

من جانبه قال اشرف صبحي وزير الرياضة ان فريال رفعت اسم مصر عاليا واصبحت ايقونه لجميع اللاعبات في كافة الالعاب، فيما وجهت فريال اشرف الشكر لوزير الرياضة واتحاد الكاراتية على الاستقبال الذي وصفته بالرئاع ووعدت بالمضي قدما نحو حصد المزيد من الميداليات .

من جانبه، أكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتية أن الإنجاز الذي حققته فريال بالتأكيد يضاف إلى رصيد مصر الأوليمبي وسيظل علامة ونقطة فارقة في تاريخ الكاراتية المصري الذي يعيش ازهي عصوره حاليا في ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية .