ابن صافية يسيطر على الأشواط الرئيسة .. في مساء خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن3

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سيطرت هجن ابن صافية المري على الأشواط الرئيسة في الفترة المسائية بواسطة البكرة "العنود" والقعود "هازم"، وذلك في خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المخصصة لسن الحقايق (بكار ـ قعدان) مسافة 3 كلم، والمتضمنة تنفيذ 12 شوطاً، وذلك على أرض ميدان الطائف للهجن.

كما برز القعود "نسناس" لعامر راشد سعيد البريصي المري، بتسجيله أفضل توقيت وصول، في زمن قدره (4:46.6 د)، وفوزه بنوماس الشوط الثاني.

وجاءت نتائج المركز الأول للفترة المسائية على النحو التالي: "العنود" لحمد محمد آل صافية المري، "هازم" لحمد بن محمد آل صافية المري، "مدد" لحفيظ بن سعيد الغفراني المري، "السيف" لصالح بن حسين محمد بن هادي، "هدف" لعبدالعزيز بن معلاء عليان السهلي، "دسمان" لسالم بن سعيد جرمان اليامي، "مذخورة" لحشر بن ظفر الهاجري، "ضن" لحشر بن ظفر الهاجري، "النداوي" لمسفر أكماهان آل بالحسن الدوسري، "صوغة" لسهيل بن سعيد محمد العامري، و"جبار" لسليمان سلامة الجهني.