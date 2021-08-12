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بيراميدز ينافس الأهلي على ضم بيرسي تاو

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بيراميدز ينافس الأهلي على ضم بيرسي تاو بيراميدز ينافس الأهلي على ضم بيرسي تاو

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دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع بيرسي تاو مهاجم نادي برايتون الإنجليزي في محاولة لضمه لصفوف الفريق والفوز بالصفقة قبل النادي الأهلي الذي سبق أن دخل في مفاوضات واتفاق مع اللاعب لضمه لمدة 3 مواسم.

ووفقا لمصدر مطلع فإن بيراميدز تقدم بعرض أكبر من عرض النادي الأهلي للفوز باللاعب، حيث عرض شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار بفارق مليون دولار عن عرض الأحمر.

يأتي تحرك بيراميدز للفوز بالصفقة بعدما نما إلى علمه توصل النادي الأهلي لاتفاق مع بيرسي لضمه خلال الموسم المقبل.

وتنتظر إدارة بيراميدز موافقة النادي لإتمام الصفقة وخطف اللاعب من النادي الأهلي.

يذكر أن مسؤولي الأهلي وافقوا على ضم اللاعب وعلى شروطه المالية بالحصول على مليون و100 ألف دولار في الموسم الأول بزيادة 100 ألف دولار.

المصرى اليوم

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