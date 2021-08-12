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يد سيدات يواجه منتخب وديًا

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يد سيدات الزمالك يواجه منتخب مصر وديًا يد سيدات يواجه منتخب وديًا

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي “سيدات” نظيره منتخب وديا مساء اليوم الخميس على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عبدالكريم جلسة فنية مع اللاعبات خلال مران اليوم الأربعاء.

وأدى الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية إلى جانب بعض الجمل الفنية والخططية.

واختتم الجهاز الفني المران بتقسيمة بين اللاعبات، وقام الجهاز الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبات.

ويقود فريق السيدات كل من محمد عبدالكريم مديرا فنيا، ومحمد الأحمر مدربا عاما، ورغدة أحمد قناوي طبيبا، وآمال شعبان جاد الله إداريا.

المصرى اليوم

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