سيدات الطائرة بالزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد

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يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” تدريباته اليوم الخميس على صالة الشرقية للدخان استعدادا للموسم الجديد.

وعقد عصام عبدالمعطي المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبات قبل انطلاق المران شرح خلالها بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء، وبعدها أجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبات.

ويقود الفريق كل من عصام عبدالمعطي مديرا فنيا، وناهد عبدالمنعم مدربا عاما، ومروة خالد طبيبا، وإبراهيم بدر مدربا للأحمال.