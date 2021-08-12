أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة فى جامعة الأزهر : المبادرة الرئاسية "قوارب النجاة" نجحت فى مواجهة الهجرة غيرة الشرعية..صور -
مصادر: أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان بقواعد في كوريا الجنوبية واليابان -
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لدي تقارير موثقة عن إعدامات طالبان -
قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» -
التربية: لن يبقى طالب دون مقعد دراسي -
المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش -
معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى -
لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية -
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سيدات الطائرة بالزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد

Print
سيدات الطائرة بالزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد سيدات الطائرة بالزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي “سيدات” تدريباته اليوم الخميس على صالة الشرقية للدخان استعدادا للموسم الجديد.

وعقد عصام عبدالمعطي المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبات قبل انطلاق المران شرح خلالها بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء، وبعدها أجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبات.

ويقود الفريق كل من عصام عبدالمعطي مديرا فنيا، وناهد عبدالمنعم مدربا عاما، ومروة خالد طبيبا، وإبراهيم بدر مدربا للأحمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل