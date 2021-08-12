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يواصل فريق الهوكي بنادي الزمالك استعداداته للمشاركة في بطولة الجمهورية التنشيطية المقرر انطلاقها يوم 25 أغسطس الجاري على ملاعب نادي الشرطة الرياضي.

ويخضع الفريق لتدريبات مكثفة في الفترة الحالية للوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم.

ويؤدي الفريق تدريباته على مدار 4 أيام في الأسبوع أيام السبت والإثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة السابعة مساء.

ويقود الفريق فنيا كل من: محمد موسى مديرا فنيا، سيد عبدالوهاب مدربا عاما، محمد إيهاب مدربا مساعدا، أحمد فاروق مدربا للحراس، صلاح ظريف علاج طبيعي، يوسف محمد أخصائي التأهيل.