تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الخميس، إنهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها، التي تنطلق السبت القادم، طبقًا لجداول سير الامتحانات التي أعدتها الوزارة.

أوضحت أنها عقدت اجتماعا بحضور سيد خضر رئيس مركز توزيع الأسئلة، وكامل أبوطالب مدير عام التعليم الفني ورئيس اللجنة الثلاثية، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والادارية، وخالد هارون مدير إدارة امن المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف الانتهاء من تجهيز كافة لجان الامتحانات وضرورة تعقيمها بشكل يومي حيث يتواجد مسؤول عن التعقيم بكل لجنة وقد انتهت المديرية من تجهيز 27 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة موزعين بواقع 15 لجنة دبلوم صناعي، و4 لجان دبلوم تجاري، و8 لجان دبلوم زراعي وتم تجهيزهم لاستقبال 9 آلاف و812 طالبا وطالبة.

وأشارت إلى أنه لابد من وصول وتوزيع الأسئلة في وقتها المحدد وضرورة تواجد الإشراف الطبي بداخل كل لجنة وعدم السماح بدخول المحمول والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم تجهيز 2 استراحة بكل إدارة تعليمية بعدد اجمالي 14 استراحة بالإدارات التعليمية السبع لاستضافة المغتربين من الزملاء المنتدبين للاشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الأخرى، وأكدت ضرورة التواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات والمديرية لتذليل أي عقبات في حينها.