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العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

كوينو رسام من الأرجنتين

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

نظرية داروين الحديثة

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

بزازة الكبار

كوينو رسام من الأرجنتين 1932 - 2020

ديمقراطية
انتظار
صراع
بزازة لكل مواطن
صنع فى...
انتهى وقت الجلسة
ممنوع التدخين قطعيًا
تردد

المصرى اليوم

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