★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ البحث من طلاب الصف الثالث الثانوي عن قائمة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، المعتمدة من وزارة التعليم العالي فى مصر، مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأعلنت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي قائمة تضم أسماء الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المعتمدة ومن الوزارة، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور ضحية لكيانات وهمية غير معتمدة.

إقرأ أيضًا: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 وتوقعات مجاميع الكليات هذا العام

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، المتحدث الإعلامي للوزارة، إن هناك لجانًا من الوزارة تتمتع بالضبطية القضائية ستقوم بتكثيف الحملات لضبط أي كيانات وهمية غير معتمدة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظين للعمل على إغلاق هذه الكيانات فورًا.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلي أنه يتم إعلان قوائم الجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة داخل مصر، بغرض حماية الطلاب والأولياء الأمور من الكيانات الوهمية التى تُمارس أنشطة تعليمية بدون التراخيص اللازمة من الوزارة، والتى تقوم بمنح شهادات لم يتم عمل المعادلة الخاصة بها من المجلس الأعلى للجامعات.

ودعت وزارة التعليم العالي إلي نشر قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة، خصوصًا مع قرب بدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021/2022.

وأشار بيان للوزارة إلي تخصيص بريد إلكتروني E-mail لتلقي شكاوي المواطنين من الكيانات الوهمية ويمكن الإبلاغ عن طريق الضغط على رابط الإبلاغ عن الكليات والمعاهد الوهمية

قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة من وزارة التعليم العالي

جامعة القاهرة. جامعة عين شمس. جامعة الإسكندرية. جامعة أسيوط. جامعة الزقازيق. جامعة بنها. جامعة طنطا. جامعة المنيا. جامعة أسوان. جامعة المنوفية. جامعة المنصورة. جامعة قناة السويس. جامعة حلوان. جامعة الفيوم. جامعة بورسعيد. جامعة كفر الشيخ. جامعة دمنهور. جامعة سوهاج. جامعة دمياط. جامعة جنوب الوادى. جامعة بني سويف. جامعة العريش. جامعة الوادي الجديد. جامعة مطروح. جامعة السويس. جامعة مدينة السادات. جامعة الأقصر.

تطفئ الأنوار ساعة .. كيف تحتفل جامعة الاسكندرية باليوم العالمى للأرض و"صنايعية مصر" - صورة أرشيفية

قبة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. جامعة 6 أكتوبر. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. الجامعة الألمانية بالقاهرة. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة. جامعة فاروس بالإسكندرية. الجامعة المصرية الروسية. جامعة مصر الدولية. جامعة الأهرام الكندية. الجامعة البريطانية فى مصر. جامعة المستقبل. جامعة الجيزة الجديدة. جامعة سيناء. جامعة المصرية الصينية. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات, جامعة النهضة ببنى سويف. جامعة هليوبوليس. جامعة دراية بالمنيا. الجامعة الفرنسية في مصر. جامعة العلمين الدولية. جامعة الملك سلمان الدولية. جامعة الجلالة. جامعة المنصورة الجديدة الأهلية. جامعة حورس. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية. جامعة بدر. جامعة ميريت. جامعة سفنكس. جامعة السلام. جامعة النيل الأهلية.

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أداء وأنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية خلال العام الدراسي 2020-2021 - صورة أرشيفية

قائمة جامعات بقوانين خاصة معتمدة من وزارة التعليم العالي

العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جامعات باتفاقيات دولية

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. الجامعة الأمريكية بالقاهرة. جامعة اسلسكا. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU). جامعة سنجور. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

جامعات باتفاقيات إطارية

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. الجامعة العربية المفتوحة.

أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر وفقًا لقانون 162 لسنة 2018

مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد . مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن ، وسط لانكشاير). مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية. الجامعات التكنولوجية المعتمدة المنشأة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. جامعة الدلتا التكنولوجية. جامعة بني سويف التكنولوجية. جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

- صورة أرشيفية

الأكاديميات التى تُشرف عليها وزارة التعليم العالي

قائمة المعاهد الهندسية العالية الخاصة

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة معهد الصفوة العالي للهندسة المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة المعهد العالى للهندسة ببلبيس معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة

قائمة المعاهد الخاصة العالية الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي المعهد العالي للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية المعهد الكندي العالى للإدارة بـ6 أكتوبر معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى لمعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة معهد أكتوبر العالى للاقتصاد المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام المعتمدة

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر معهد المنيا العالى للغات المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المعهد العالي للغات بالمنصورة المعهد العالي للغات بمصر الجديدة المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

قائمة المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق

المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية - إيجوث المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية - إيجوث المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

قائمة المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

قائمة المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض المعتمدة

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

قائمة المعاهد الخاصة العالية الزراعية المعتمدة

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط

المعهد العالى للدراسات الإسلامية

المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

قائمة المعاهد الفنية المتوسطة المعتمدة