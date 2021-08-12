قصر عائشة فهمى.. فن العمارة وجمال المقتنيات

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فى منطقة من أرقى مناطق القاهرة وتحديدا حى الزمالك، ترى وفى مواجهة النيل تحفة معمارية رائعة توضح جمال البناء المصرى.. قصر «عائشة فهمى»، هذا المبنى الذى جعلته وزارة الثقافة مجمعا للفنون تقام فيه فعاليات وأحداث ثقافية متنوعة ويمثل موقعا هاما بين مزارات القاهرة.

قصر عائشة فهمى

عائشة فهمى، هى كريمة على باشا فهمى، كبير ياوران الملك فؤاد الأول، مؤسس القصر الذى كان يعد من أثرياء مصر، بذل مالا كثيرا فى تشييد وتأثيث القصر، ليستمتع مع زوجته الفرنسية بين جنبات هذا المكان الساحر، لكنها انقلبت عليه وقتلته، بعد أن واجهها بخيانتها.

قصر عائشة فهمى

وبعد وفاته قامت السيدة عائشة فهمى بشراء جميع الأسهم الخاصة بالورثة ليصبح ملكاً لها، بمبلغ 72 ألف جنيه فى 6 مايو 1924. وتزوجت عائشة فهمى من الفنان الراحل يوسف وهبى، وعاش معها فى القصر لسنوات طويلة وتوفيت فى عام 1962.

قصر عائشة فهمى

كان على باشا فهمى، قد شيد القصر فى عام 1907 على الطراز الأوروبى، وصممه المصمم الإيطالى أنطونيو لاشاك، الذى يُعدّ من أشهر المعماريين الإيطاليين فى أواخر القرن الـ19.

قصر عائشة فهمى

قصر عائشة فهمى

قصر عائشة فهمى

قصر عائشة فهمى