محمد صبحى يفتتح مسرحيته «نجوم الظهر» أوائل سبتمبر

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يفتتح النجم محمد صبحى مسرحيته «نجوم الظهر» الشهر المقبل، وهى أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة، ويظهر النجم الكبير محمد صبحى خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» بشخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل فى المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر فى العمل بشارب ويرتدى باروكة من خلال الشخصية التى سيكشف عنها فى افتتاح المسرحية على مسرحه بمدينة سنبل.

وطرح النجم محمد صبحى أفيشا مبدئيا لمسرحيته الجديدة يظهر خلاله كل نجوم المسرحية على الأفيش ويحمل العنوان الدعائى للمسرحية جملة «هنوريكو نجوم الظهر».

المسرحية هى أول عرض كوميدى موسيقى غنائى استعراضى يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حى ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصرى وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راقٍ.

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، ويشارك فى البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم سميرة عبد العزيز وجيهان قمرى وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكرى وكمال عطية ورحاب حسين وحمدى السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقى طنطاوى ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وإنجيلكا وليلى فوزى ووليد هانى ومحمود أبو هيبة.

من جانبه قال النجم الكبير محمد صبحى، فى تصريحات له عن تقديمه خلال مسرحيته الجديدة عددا كبيرا من النجوم كعادته فى كل أعماله: المسرحية بطولة جماعية أجدد فيها شبكية عين المشاهد، فالمشاهد فى مسرحية «نجوم الظهر» لا يتوقع ما سيشاهده على المسرح، فالعرض يكسر كل التوقعات.

وأضاف: فى هذا العمل الجديد كان اهتمامى بالدرجة الأولى على تدريب الممثل بمهارات صعبة ومدهشة فى الغناء والعزف والكوميديا، فالمسرحية هى أول عرض كوميدى موسيقى غنائى استعراضى يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حى.

وقدم محمد صبحى مؤخرا 3 مسرحيات فى موسم المسرح للجميع وهى: مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التى تناول خلالها قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدى، ومنها قضية المرأة والرجل فى مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.