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بشرى تستعد لإطلاق دويتو «افرح» مع «شاشو»

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بشرى تستعد لإطلاق دويتو «افرح» مع «شاشو» بشرى تستعد لإطلاق دويتو «افرح» مع «شاشو»

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انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية «افرح»، الذي تستعد لإطلاقه بشكل كليب مصور خلال أيام.

وتقدم بشرى عبر الأغنية الجديدة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية، التي تهدف إلى نشر السعادة وحب الحياة والنظر إليها من منظور مختلف، مع مزجها بتوليفة موسيقية حماسية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وتجمع أغنية «افرح» شمل النجمة بشرى مع الموسيقار شاشو، بعد تعاونهما سويًا مؤخرًا عبر أغنية «خيوط الأمل»، وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف، وتعكف على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشروعات فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها فى عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.

من ناحية أخرى، تنشغل بشرى في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها الأولى في أحدث أعمالها السينمائية «معالي ماما»، الذي يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامى مغاوري وعلاء مرسي و«ياسين»، نجل الفنانة الراحلة «غنوة»، شقيقة الفنانة أنغام، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

المصرى اليوم

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