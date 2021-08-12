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أبرزهم «نور الدين» | تعرف على حكام لقاءات اليوم في الدوري المصري

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أبرزهم «نور الدين» | تعرف على حكام لقاءات اليوم في الدوري المصري أبرزهم «نور الدين» | تعرف على حكام لقاءات اليوم في الدوري المصري

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تنطلق بعد قليل، مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يحل الجونة ضيفاً على المقاولون العرب فيما يلتقي البنك الأهلي مع أسوان ويختتم اليوم بلقاء بيراميدز والمصري.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء عن حكام اللقاءات الثلاثة وجاءت كالتالي:

المباراة

حكم ساحة

مساعد أول مساعد ثان حكم رابع حكم مساعد فيديو
البنك وأسوان إبراهيم نور الدين أحمد حسام محمود أبوالرجال عمرو حلاوة طارق مجدي أحمد حمدي
المقاولون والجونة وليد عبد الرازق مصطفى حسن خالد السيد محمد عزوز وائب فرحان إبراهيم محجوب
بيراميدز والمصري عبد العزيز السيد أحمد توفيق محمد العزازي حسام عبد المنعم محمد عباس عمرو عابد

المصرى اليوم

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