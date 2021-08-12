أبرزهم «نور الدين» | تعرف على حكام لقاءات اليوم في الدوري المصري

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تنطلق بعد قليل، مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يحل الجونة ضيفاً على المقاولون العرب فيما يلتقي البنك الأهلي مع أسوان ويختتم اليوم بلقاء بيراميدز والمصري.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء عن حكام اللقاءات الثلاثة وجاءت كالتالي: