"البيئة": إنشاء البحيرات الصناعية للترفيه أو الاستثمار يعرّض للعقوبات والغرامات

★ ★ ★ ★ ★

قالت: هذه المشاريع تمثل إهدارًا للمياه باستغلالها في غير المجال المرخصة له

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنشاء البحيرات الصناعية في المزارع بغرض الاستثمار أو الترفيه يعتبر مخالفة لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي تسعى من خلاله إلى المحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وترشيد استهلاكها ومنع إساءة استخدامها.

وذكرت الوزارة أنها لاحظت انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر إنشاء بعض المواطنين بحيرات صناعية في مزارعهم, موضحة أن تلك المشاريع تمثل إهداراً كبيراً للمياه واستخداماً لها في غير المجال المرخصة له.

ولفتت إلى أنها لا تمنح رخصاً لحفر الآبار لإنشاء البحيرات الصناعية والترفيهية أو الاستثمارية في بلد موارده المائية غير المتجددة محدودة.

وتوعدت بأنها لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق لوائح النظام على أصحاب تلك المشاريع وفرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى سحب رخصة استخدام المياه الجوفية في حال تكرار المخالفة، حفاظاً على الموارد المائية غير المتجددة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة أو مياه الرجيع لمثل تلك المشاريع بعد موافقة الجهات المختصة.